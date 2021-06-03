Владимир Гомельский спрогнозировал счёт серии «Бруклин» — «Милуоки»

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о серии плей-офф НБА между «Бруклином» и «Милуоки».



«Я думаю, что „Бруклин“ победит в серии 4:2. Но борьба будет интересная, а баскетбол — зрелищным. У Хардена после ухода из „Оклахомы“ не было достойных партнеров, которых было бы необходимо „кормить“ передачами. А искусством паса у Хардена было всегда», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.



Напомним, накануне «Бруклин Нетс» дома обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 123:109, выиграл серию (4:1) и вышел в следующую стадию. Таким образом, «Нетс» вышли во второй раунд плей-офф, а «Селтикс» завершили своё выступление в сезоне. На следующей стадии «Бруклин» сыграет против «Милуоки Бакс», который, в свою очередь, прошёл «Майами Хит» со счётом 4-0 в серии.