Уилл Клайберн отреагировал на появление слухов о его уходе из ЦСКА
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Лёгкий форвард московского ЦСКА Уилл Клайберн отреагировал на слухи о своём уходе из московской команды.
«Что?? Лол», — написал в своём «твиттере» Уилл Клайберн.
Ранее инсайдер Флориан Курт сообщил, что Клайберн может покинуть состав ЦСКА этим летом. Клайберн подписал новый трехлетний контракт в июне 2019 года. Как сообщил источник, несколько команд НБА проявили большой интерес к Клайберну в последние недели. У Уилла, якобы, есть пункт в контракте о возможном отъезде в НБА.
ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфесу» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
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