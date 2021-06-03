Тимма перекрасился ради вечеринки Седоковой и подарил ей роскошный букет

Форвард «Химок» Янис Тимма присутствовал на презентации музыкального альбома своей жены Анны Седоковой. Баскетболист кардинально сменил имидж, перекрасившись в блонд.



«Янис — самый лучший муж на свете. Когда я сказала, что хочу назвать альбом „Эгоистка“, он удивился: „Ты же знаешь, что так называется московский стриптиз-клуб?“ Пришлось взять с него обещание, что после такого он меня точно не бросит!



Но на самом деле, мои песни о другом. Мне кажется, мы слишком долго страдали и оправдывали драмой свою неуспешность. Всё, хватит. Надо не бояться выйти из дома во всеоружии. И надо, в первую очередь, думать о себе. Я например, могла бы сейчас стоять у плиты и готовить ужин, а я здесь, устроила себе праздник. И мой муж готов с этим жить.



Да, он теперь суперблондин. Я собиралась в салон, и он поехал вместе со мной. Все получилось спонтанно. Это, кстати, разжигает страсть между нами. Но сегодня давайте не об этом… Вы же знаете, что клип на одну из песен я снимала в Лос-Анджелесе? Когда-то это был мой родной город, в котором я прожила 8 лет. И там я встретила классную команду настоящих профи, которые согласились рискнуть. Съемки проходили в закрытом лабиринте, куда вообще запрещено заходить. Чтобы сделать это видео, мы нарушили все возможные законы. Но к счастью, нас никто не заметил и не арестовал!» — цитирует Седокову «Комсомольская правда».

Янис и Анна поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.