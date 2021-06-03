Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» объявил об уходе Виталия Фридзона

«Зенит» объявил об уходе Виталия Фридзона
Алексей Фалько
Комментарии

«Зенит» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником Виталием Фридзоном.

«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке «Зенита» — ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провёл этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых.

Его интервью — это целая история, которую не хочется заканчивать. На один вопрос о сопернике Виталий Валерьевич вспомнит прошлые матчи, расскажет интересный случай и разложит по полочкам все факторы для победы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 4,2 очка и отдавал 0,8 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ. 35-летний Фридзон не собирается завершать карьеру. Ранее сообщалось, что он хочет перейти в один из московских клубов.

Новость по теме
Виталий Фридзон выбрал желаемое место продолжения карьеры
Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021