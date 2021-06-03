«Зенит» объявил об уходе Виталия Фридзона

«Зенит» на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с защитником Виталием Фридзоном.



«Сказать, что мы были рады видеть легенду в майке «Зенита» — ничего не сказать. Мы все гордимся тем, что Виталий провёл этот невероятный сезон в составе сине-бело-голубых.



Его интервью — это целая история, которую не хочется заканчивать. На один вопрос о сопернике Виталий Валерьевич вспомнит прошлые матчи, расскажет интересный случай и разложит по полочкам все факторы для победы», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Фридзон выступал за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне защитник набирал 4,2 очка и отдавал 0,8 передачи в среднем за игру в Единой лиге ВТБ. 35-летний Фридзон не собирается завершать карьеру. Ранее сообщалось, что он хочет перейти в один из московских клубов.

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