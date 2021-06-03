«Анадолу Эфес» разгромил «Фенербахче» с разницей +40 в 1-м матче финала чемпионата Турции

«Анадолу Эфес» в первом матче финальной серии чемпионата Турции разгромил «Фенербахче» — 111:71 (21:21, 22:19, 37:11, 31:20).
В составе «Анадолу» лучшую статистику показали Шейн Ларкин (23 очка), Василие Мицич (19 очков, 6 передач), Буграхан Тунджер (12 очков, 8 передач), Догуш Балбай (11 очков, 6 подборов), Крис Синглтон (11 очков), Родриг Бобуа (10 очков), Адриан Моэрман (10 очков, 9 подборов). В составе «Фенербахче» выделились Мелих Махмутоглу (19 очков), Нандо Де Коло (14 очков, 6 передач), Ян Веселы (11 очков, 6 подборов, 5 передач) и Марко Гудурич (9 очков).
Счёт в серии до трёх побед стал 1-0 в пользу подопечных Эргина Атамана, которые проводили первый матч после победы в Евролиге 30 мая.
Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Tivibu Spor.
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