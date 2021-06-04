«Денвер» обыграл «Портленд» и вышел в следующий раунд плей-офф НБА

Завершился шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Портленде на стадионе «Мода-центр» и завершилась победой гостей со счётом 126:115.

Самым результативным в составе победителей стал Никола Йокич, который набрал 36 очков. Майкл Портер записал в свой актив 26 очков. Самым результативным в составе «Портленда» стал Дэмьен Лиллард, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 13 передач. Роберт Ковингтон оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Денвер» вышел в следующий раунд плей-офф НБА.

Напомним, «Денвер» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Западной конференции. «Портленд» финишировал на пятом месте.