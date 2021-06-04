«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и сложили с себя полномочия чемпионов НБА

Завершился шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:100.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 29 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Финикс» вышел в следующий раунд плей-офф НБА, а «Лейкерс» завершили участие в турнире, сняв с себя полномочия чемпионов лиги.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. «Финикс», в свою очередь, финишировал на втором месте.