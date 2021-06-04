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«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и сложили с себя полномочия чемпионов НБА

«Лейкерс» проиграли «Финиксу» и сложили с себя полномочия чемпионов НБА
Максим Лесовой
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Завершился шестой матч серии плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Финикс Санз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 113:100.

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 29 очков.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Финикс» вышел в следующий раунд плей-офф НБА, а «Лейкерс» завершили участие в турнире, сняв с себя полномочия чемпионов лиги.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Лейкерс» занял седьмое место в Западной конференции. «Финикс», в свою очередь, финишировал на втором месте.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
04 июня 2021, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 113
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Шрёдер - 20, Колдуэлл-Поуп - 19, Мэттьюз - 12, Хортон-Такер - 12, Карузо - 2, Кузма - 2, Моррис - 2, Харрелл - 2, Адетокунбо, Дадли, Драммонд, Дэвис, Кейкок, Маккинни, Маклемор, Марк Газоль
Финикс Санз: Букер - 47, Краудер - 18, Бриджес - 10, Джонсон - 10, Пол - 8, Эйтон - 8, Пэйн - 7, Крэйг - 3, Камински - 2, Александер, Гэллоуэй, Картер, Мур, Надер, Смит, Шарич
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