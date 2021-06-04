Леброн Джеймс отреагировал на вылет «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (100:113, 2-4). Джеймс впервые в карьере вылетел в первом раунде постсезона.
«После игры я сказал Уэсли Мэтьюзу, что разочарован, поскольку мы так и не увидели эту команду в полной мере. Полноценное межсезонье сотворит чудеса для меня. За исключением голеностопа, который так и не восстановился на 100% после травмы, все остальные части моего тела чувствуют себя очень хорошо. Хотя последние 18 месяцев истощали меня умственно, физически, духовно, эмоционально.
Я верю в Роба Пелинку и Курта Рамбиса, когда дело доходит до принятия решений в межсезонье, чтобы вернуть «Лейкерс» в борьбу за чемпионство. Но восстановление здоровья для меня и Энтони Дэвиса является ключевым моментом. Сейчас же хочу выразить большое уважение Монти Уильямсу, Девину Букеру, Крису Полу и всей организации «Финикс Санз», — заявил Леброн на пресс-конференции после матча.
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