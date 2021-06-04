Девин Букер: я всю жизнь работал ради этого момента

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился впечатлениями после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:100, 4-2).

«Я всю жизнь работал ради этого момента. Так что не было времени уклоняться от обязанностей и не брать на себя инициативу. Воображение — ключ к успеху, когда дело доходит до подготовки к игре. Я мысленно поставил себя в ситуацию напряжённых физических игр плей-офф, чтобы быть готовым к тому, что произойдёт в постсезоне. Но у нас ещё есть много работы», — заявил Букер на пресс-конференции после матча.

В шестом матче серии Букер набрал 47 очков (личный рекорд в плей-офф). «Финикс» прошёл «Лейкерс», которые сложили с себя полномочия действующих чемпионов НБА.