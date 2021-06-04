Девин Букер: я всю жизнь работал ради этого момента
Поделиться
Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер поделился впечатлениями после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (113:100, 4-2).
«Я всю жизнь работал ради этого момента. Так что не было времени уклоняться от обязанностей и не брать на себя инициативу. Воображение — ключ к успеху, когда дело доходит до подготовки к игре. Я мысленно поставил себя в ситуацию напряжённых физических игр плей-офф, чтобы быть готовым к тому, что произойдёт в постсезоне. Но у нас ещё есть много работы», — заявил Букер на пресс-конференции после матча.
В шестом матче серии Букер набрал 47 очков (личный рекорд в плей-офф). «Финикс» прошёл «Лейкерс», которые сложили с себя полномочия действующих чемпионов НБА.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
10:32
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:35
-
08:30
-
08:18
-
07:36
-
07:23
-
05:42
-
01:53
-
01:06
- 3 июня 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:35
-
19:40
-
19:03
-
18:58
-
17:58
-
17:26
-
16:42
-
16:39
-
14:47
-
14:24
-
13:47
-
12:38
-
12:06
-
11:55
-
11:02
-
09:31
-
09:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам