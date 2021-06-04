Крис Пол: я рад за себя, но в большей степени — за Девина Букера

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол высказался о победе над «Лос-Анджелес Лейкерс» (4-2) в серии первого раунда плей-офф НБА.
«Очень хорошие ощущения. Серия получилась эмоциональной. У нас сплочённая команда. У меня есть опыт побед в сериях плей-офф за карьеру. После поражения в третьем матче сказал парням оставаться сфокусированными. Игроки очень много работали. Девин Букер уже давно выступает здесь. У него было много тяжёлых сезонов, даже когда он делал всё возможное для победы. Особенный человек. Я рад за себя, но в большей степени — за него. Девин получает этот победный опыт.
Хотел сделать больше в этой серии, но одноклубники надёжно меня подстраховали. Нужно продолжать работать. Если будем биться на площадке, у нас появятся шансы выиграть титул. У нас действительно хорошая команда. Я рад приходить на тренировки и находиться рядом с этими парнями каждый день», — сказал Пол на послематчевой пресс-конференции.
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