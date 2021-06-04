Леброн Джеймс не стал жать руки игрокам «Финикса» после поражения в плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отправился в раздевалку сразу после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (100:113, 2-4), не пожав руки игрокам соперников, сообщает Reddit.
36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.
Во время пятого матча Леброн ушёл в раздевалку за шесть минут до финальной сирены при счёте 105:73 в пользу «Финикса». После матча Джеймс отдал должное организации «Санз», главному тренеру команды Монти Уильямсу, а также игрокам Девину Букеру и Крису Полу. Букер получил в подарок майку с автографом Леброна.
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