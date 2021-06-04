Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс не стал жать руки игрокам «Финикса» после поражения в плей-офф НБА

Леброн Джеймс не стал жать руки игрокам «Финикса» после поражения в плей-офф НБА
Алексей Фалько
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отправился в раздевалку сразу после поражения в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (100:113, 2-4), не пожав руки игрокам соперников, сообщает Reddit.

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

Во время пятого матча Леброн ушёл в раздевалку за шесть минут до финальной сирены при счёте 105:73 в пользу «Финикса». После матча Джеймс отдал должное организации «Санз», главному тренеру команды Монти Уильямсу, а также игрокам Девину Букеру и Крису Полу. Букер получил в подарок майку с автографом Леброна.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021