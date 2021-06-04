Леброн Джеймс и Крис Пол покорили значимые достижения в плей-офф НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол покорили значимые достижения в плей-офф НБА.

В шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА с «Финикс Санз» (100:113, 2-4) Леброн обошёл Дикембе Мутомбо по числу блок-шотов в стадии плей-офф и вошёл в десятку лучших по этому показателю.

Публикация доступна на странице НБА в «Твиттере».

36-летний Джеймс впервые в карьере вылетел из плей-офф в первом раунде. Джеймс сразу после финальной сирены отправился в раздевалку. Он не участвовал в традиционном для плей-офф рукопожатии с соперниками после завершения серии.

По итогам той же встречи Пол вошёл в топ-15 НБА по количеству результативных передач в плей-офф, обойдя легендарного Боба Коузи из «Бостон Селтикс».

Публикация доступна на странице НБА в «Твиттере».