«Зенит» объявил о продлении контракта с капитаном команды на три года

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Матеушем Пониткой.

За два сезона в «Зените» Матеуш провёл 84 матча, 52 в Евролиге и 32 в Единой Лиге ВТБ, набирая 8,6 очков в среднем (719 очков в двух турнирах). Перед стартом прошлого сезона Понитка был назначен капитаном «Зенита».

«Я очень рад. Нахожусь в предвкушении. Думаю, предыдущие сезоны прошли очень интересно для меня и для моей семьи. Мы рады, что продолжим именно здесь. «Зенит» очень профессионально относится к нам, во всём есть поддержка и забота обо мне и о моей семье. Мы счастливы здесь. Я счастлив, что ещё три года мы с семьёй будем здесь, в этом прекрасном Санкт-Петербурге. Очень благодарен всей организации, генеральному директору, спортивному директору, тренеру за доверие и веру в меня. Также благодарен совету директоров и болельщикам. Я рад и нахожусь в предвкушении продолжения моей карьеры здесь», — цитирует Понитку пресс-служба клуба.