«Зенит» объявил о продлении контракта с капитаном команды на три года

«Зенит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с лёгким форвардом Матеушем Пониткой.
За два сезона в «Зените» Матеуш провёл 84 матча, 52 в Евролиге и 32 в Единой Лиге ВТБ, набирая 8,6 очков в среднем (719 очков в двух турнирах). Перед стартом прошлого сезона Понитка был назначен капитаном «Зенита».
«Я очень рад. Нахожусь в предвкушении. Думаю, предыдущие сезоны прошли очень интересно для меня и для моей семьи. Мы рады, что продолжим именно здесь. «Зенит» очень профессионально относится к нам, во всём есть поддержка и забота обо мне и о моей семье. Мы счастливы здесь. Я счастлив, что ещё три года мы с семьёй будем здесь, в этом прекрасном Санкт-Петербурге. Очень благодарен всей организации, генеральному директору, спортивному директору, тренеру за доверие и веру в меня. Также благодарен совету директоров и болельщикам. Я рад и нахожусь в предвкушении продолжения моей карьеры здесь», — цитирует Понитку пресс-служба клуба.
- 4 июня 2021
-
14:55
-
14:40
-
13:35
-
12:12
-
10:54
-
10:37
-
10:32
-
10:14
-
09:53
-
09:45
-
09:29
-
09:10
-
08:57
-
08:35
-
08:30
-
08:18
-
07:36
-
07:23
-
05:42
-
01:53
-
01:06
- 3 июня 2021
-
23:59
-
22:59
-
21:58
-
20:35
-
19:40
-
19:03
-
18:58
-
17:58
-
17:26
-
16:42
-
16:39
-
14:47
-
14:24
-
13:47