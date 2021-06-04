Суперзвезда НБА намекнул на желание сменить клуб после вылета из плей-офф

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард оставил неоднозначный пост в «Инстаграме» после вылета в первом раунде плей-офф НБА от «Денвер Наггетс» (2-4). Лиллард опубликовал своё фото с центровым «Наггетс» Николой Йокичем. Разыгрывающий подписал снимок цитатой из песни покойного рэпера Nipsey Hussle «Преданность делу».
«Сколько ещё мне оставаться преданным? Сколько ещё пройдёт времени, прежде чем готовности представится возможность?» – говорится в тексте, который Лиллард разместил у себя в соцсети.
Лиллард провёл в «Портленде» все девять лет карьеры в НБА. В сети посчитали, что данный пост может быть намёком на желание Дэмьена сменить команду и объединиться в «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом, который тоже вылетел в первом раунде. В серии с «Наггетс» Лиллард набирал в среднем 31,0 очка за игру.
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