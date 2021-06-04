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Тренер Джордана объяснил, почему Майкл лучше Леброна в гонке величайших

Тренер Джордана объяснил, почему Майкл лучше Леброна в гонке величайших
Яна Метлёва
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Тим Гровер, бывший тренер легенды «Чикаго» Майкла Джордана, объяснил, почему Джордан обходит Леброна Джеймса в гонке величайших игроков в истории НБА.

«Я был рядом с этим человеком и видел вещи, которые никто не имел возможности увидеть. То, как он вёл себя с прессой, как он справлялся с трудностями, выходил из игры, возвращался и выигрывал ещё три подряд, никогда не проигрывал в финале НБА и даже никогда не нуждался в последнем, седьмом матче серии плей-офф. И, независимо от того, насколько хороша была его статистика в регулярном чемпионате, в плей-офф он всегда играл ещё сильнее.

В ту эпоху ни одна другая звезда НБА не выигрывала чемпионат. Они не могли пройти Джордана и «быков», за исключением тех двух лет, когда он отсутствовал.

Пока Майкл был на площадке, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Джон Стоктон, Клайд Дрекслер, Карл Мэлоун – не выигрывали, этот список можно долго продолжать. Это было похоже на то, что Майкл говорил: «Нет, это моя эпоха, ты не выиграешь в это время»», — приводит слова Гровера Essentially Sports.

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