«Клипперс» обыграли «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА, у Леонарда 45 очков

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 104:97 и сравнялся в серии — 3-3. Седьмая решающая встреча пройдёт 6 июня.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).

Победитель этой пары сыграет с «Ютой Джаз», прошедшей «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-1 в серии. В других матчах плей-офф встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», а также «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс».