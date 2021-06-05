Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» обыграли «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА, у Леонарда 45 очков

«Клипперс» обыграли «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА, у Леонарда 45 очков
Кирилл Горбачинский
Комментарии

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 104:97 и сравнялся в серии — 3-3. Седьмая решающая встреча пройдёт 6 июня.

В составе победителей лучшими на площадке были Кавай Леонард (45 очков), Реджи Джексон (25 очков и девять подборов) и Пол Джордж (20 очков и 13 подборов). У «Маверикс» наиболее результативными в матче стали Лука Дончич (29 очков и 11 передач), Тим Хардуэй (23 очка) и Бобан Марьянович (12 очков и девять подборов).

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
05 июня 2021, суббота. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
97 : 104
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 29, Хардуэй-младший - 23, Марьянович - 12, Финни-Смит - 11, Брансон - 7, Порзингис - 7, Ричардсон - 6, Коли-Стайн - 2, Бей, Бёрк, Грин, Клебер , Мелли, Пауэлл, Редик, Терри, Хинтон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 45, Джексон - 25, Джордж - 20, Батюм - 6, Моррис - 4, Зубац - 2, Кеннард - 2, Беверли, Ибака, Казинс, Коффи, Мэнн, Отуру, Паттерсон, Рондо, Скрабб, Феррелл

Победитель этой пары сыграет с «Ютой Джаз», прошедшей «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-1 в серии. В других матчах плей-офф встречаются «Филадельфия Сиксерс» и «Атланта Хоукс», «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс», а также «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс».

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021