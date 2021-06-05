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Вылетевший из плей-офф клуб НБА уволил главного тренера и выбрал 4 кандидатов на замену

Вылетевший из плей-офф клуб НБА уволил главного тренера и выбрал 4 кандидатов на замену
Алексей Фалько
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Терри Стоттс уволен с поста главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщил клуб на официальном сайте.

«Я очень уважаю Терри и его достижения за последние девять сезонов. Это было трудное решение как на личном, так и на профессиональном уровне, но в интересах франшизы нужно двигаться в другом направлении. Терри всегда будет занимать особое место в семье «Блэйзерс» и в сообществе Портленда. Мы полагались на честность, профессионализм и последовательность, которые он каждый день вносил в работу, и желаем ему всего наилучшего», — заявил генеральный менеджер клуба Нил Олши.

63-летний Стоттс был главным тренером «Трэйл Блэйзерс» с сезона-2012/2013. «Портленд» выходил в плей-офф НБА восемь сезонов подряд, но дошёл до финала конференции только один раз в сезоне-2018/2019 и уступил в серии против «Голден Стэйт Уорриорз». В нынешнем сезоне команда вылетела в первом раунде плей-офф, уступив в серии с «Денвер Наггетс» (2-4).

Ассистент главного тренера «Клипперс» Чонси Биллапс, телеведущий ABC и бывший главный тренер «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс» Джефф Ван Ганди, бывший главный тренер и нынешний помощник в «Бруклин Нетс» Майк Д'Антони, а также главный тренер университета Мичигана и бывший ассистент в «Майами Хит» Джуван Ховард являются главными кандидатами на должность.

У Стоттса оставался ещё один гарантированный год по контракту с опцией команды на сезон-2022/2023.

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