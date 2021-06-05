Лука Дончич: Кавай Леонард уничтожил нас. Вот что он делает

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич после шестого матча серии первого раунда плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (97:104, 3-3) отдал должное форварду соперников Каваю Леонарду, набравшему 45 очков.

«Кавай Леонард уничтожил нас. Это так и есть. У него была чертовски хорошая игра. Вот что он делает. С нашей командой всё в порядке. Мы по-прежнему мотивированы. Осталась ещё одна игра. Мы верим в победу. Это седьмая игра. Неважно, где вы играете, — дома или на выезде. Вы должны оставить всё на площадке. Это седьмая игра. Мы все верим, что можем победить. Мы выиграли три матча в Лос-Анджелесе, но нужно ещё и четвёртый. Нам просто нужно работать лучше. Не хочу говорить о судействе. Все видели игру. Мы проиграли, переходим к следующему матчу», — приводит слова Дончича ASAP Sports.