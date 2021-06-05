Шейн Ларкин и Василие Мицич хотят продолжить карьеру в НБА

Генеральный менеджер «Анадолу Эфес» Альпер Йылмаз рассказал, что лидеры коллектива Василие Мицич и Шейн Ларкин хотят продолжить карьеру в НБА. Функционер подчеркнул, что, если баскетболисты захотят покинуть «Эфес», в клубе не станут им препятствовать.
«Мы хотим, чтобы они остались. Но я не знаю, как мы можем помешать столь успешным игрокам. У них есть желание играть в НБА. Я ничего не смогу поделать, если они действительно захотят туда уйти в случае достойного предложения. Знаю, что они счастливы в нашем клубе.
В любом случае, думаю, мы должны помогать игрокам воплощать в жизнь их мечты, ведь они нам так помогли. Конечно, заменить их будет проблемно, мы бы хотели, чтобы они остались. Но, если они уйдут, мы сделаем всё, что в наших силах», — приводит слова Йылмаза Eurohoops.
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