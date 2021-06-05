«Анадолу Эфес» разгромил «Фенербахче» в финале чемпионата Турции, 5 игроков были удалены

«Анадолу Эфес» во втором матче финальной серии чемпионата Турции дома разгромил «Фенербахче» — 95:73 (23:19, 18:18, 23:19, 31:17).
В составе «Эфеса» лучшими по результативности стали Родриг Бобуа (27 очков), Василие Мицич (23 очка, 7 подборов, 7 передач), Крис Синглтон (15 очков), Шейн Ларкин (11 очков), Сертач Шанлы (7 очков) и Буграхан Тунджер (6 очков). У «Фенербахче» больше всего выделились Нандо Де Коло (14 очков, 6 передач), Марко Гудурич (13 очков), Данило Бартель (9 очков), Мелих Махмутоглу (8 очков), Ахмет Дювериоглу (8 очков), Тарик Биберович (7 очков) и Ян Веселы (6 очков).
В первом матче «Анадолу Эфес» дома разгромил «Фенербахче» с разнице 40 очков — 111:71. Соответственно, счет в серии до трёх побед стал 2-0 в пользу «Эфеса».
Стоит отметить, что Синглтон и Махмутоглу были удалены за драку в концовке матча. Арбитры также удалили игроков «Фенербахче» Алекса Переса, Ахмета Дювериоглу, Игита Онана и ассистента главного тренера Радована Трифуновича, которые выбежали на площадку со скамейки. Момент с инцидентом — на отметке 3:35.
Права на видео принадлежат Türkiye Basketbol Federasyonu. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Tivibu Spor.
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