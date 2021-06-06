Кевин Дюрант отреагировал на потерю Джеймса Хардена из-за травмы
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Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением после травмы защитника Джеймса Хардена в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).
«Я не осознавал, что произошло, пока он не начал уходить с паркета. Мы должны были выдать шоу, а Джеймса не было на своём месте. Потом я посмотрел на него — у Хардена была гримаса боли. Так что это просто отстой. Это отстой, потому что я хочу, чтобы он играл.
Я знаю, как сильно он заботится о результате. Я знаю, как сильно он хочет быть в этот момент на площадке. Это отстой. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мы собираемся поддерживать его в максимально возможной степени. Но это просто плохой случай», — приводит слова Дюранта The Score.
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