Кевин Дюрант отреагировал на потерю Джеймса Хардена из-за травмы

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант поделился мнением после травмы защитника Джеймса Хардена в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).



«Я не осознавал, что произошло, пока он не начал уходить с паркета. Мы должны были выдать шоу, а Джеймса не было на своём месте. Потом я посмотрел на него — у Хардена была гримаса боли. Так что это просто отстой. Это отстой, потому что я хочу, чтобы он играл.



Я знаю, как сильно он заботится о результате. Я знаю, как сильно он хочет быть в этот момент на площадке. Это отстой. Желаю ему скорейшего выздоровления. Мы собираемся поддерживать его в максимально возможной степени. Но это просто плохой случай», — приводит слова Дюранта The Score.