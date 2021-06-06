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Кайри Ирвинг: игра так рано отобрала одного из наших братьев

Кайри Ирвинг: игра так рано отобрала одного из наших братьев
Алексей Фалько
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг прокомментировал травму своего одноклубника Джеймса Хардена на первой минуте первого матча серии полуфинала Восточной конференции с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0).

«Никогда не бывает легко потерять кого-то, особенно в это время года, когда мы просто хотим весело провести время, играя в баскетбол, правильно играть и соревноваться на высоком уровне. Очевидно, что мы находимся на этой стадии сезона по веским причинам. Игра так рано отобрала одного из наших братьев, мы сочувствуем ему. Нам просто нужно было быстро приспособиться и отрегулировать свою игру после потери Хардена. Это лучшее, что мы можем сделать. Мы просто собрались, убедились, что все на скамейке запасных знали, в какой ситуации мы оказались, и, как я уже сказал, просто отрегулировали свои действия. Сегодня всё пошло своим путём, но очевидно, что мы почувствуем потерю Джеймса», — цитирует Ирвинга ESPN.

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