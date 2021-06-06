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Майк Джеймс выдал сильное выступление в плей-офф НБА, получив минуты после травмы Хардена

Майк Джеймс выдал сильное выступление в плей-офф НБА, получив минуты после травмы Хардена
Алексей Фалько
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Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс в первом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (115:107, 1-0) набрал 12 очков (3/7 двухочковых, 2/4 трёхочковых), семь подборов и три передачи с рейтингом «плюс-минус» +12 за 30 минут на площадке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

Джеймс получил минуты в ротации из-за травмы защитника «Нетс» Джеймса Хардена, который повредил подколенное сухожилие на первой минуте матча. Ранее главный тренер «Бруклина» Стив Нэш преимущественно не доверял Джеймсу значимое игровое время в плей-офф. Майк проводит концовку сезона-2020/2021 в „Нетс“ после отстранения из ЦСКА по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

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