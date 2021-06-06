Айзея Томас высказал мнение о Луке Дончиче
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас поделился мнением о защитнике «Даллас Маверикс» Луке Дончиче.
«Я думаю, что Кавай Леонард, действуя против Луки так, как он это делал вчера, поставил Дончича в такое положение в защите, что он не мог быть также хорош и агрессивен в нападении с мячом. Когда ты весь в нападении, ты знаешь, что это чертовски большая роскошь, которую можно иметь в течение игры. Мне показалось, что они заставили Луку играть в двух направлениях, что немного выбило его из колеи», — приводит слова Томаса Essenitally Sports.
Напомним, вчера, 5 июня, «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 104:97 и сравнялся в серии — 3-3.Седьмая решающая встреча пройдёт сегодня, 6 июня.
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