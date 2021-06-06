Один из самых дорогих игроков «Лейкерс» отреагировал на включение в пакет по обмену звезды

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер заявил, что не обижен на генерального менеджера клуба Роба Пелинку, который перед дедлайном НБА включил его в пакет по обмену защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури.



«Пелинка сделал для нас всё, о чем только можно просить. Я тоже управляю клубом в Германии и понимаю, что это бизнес. Я действую в интересах своей команды, но забочусь и об игроках. То же самое делает и Роб. Он сказал, что выслушал предложения. Это было даже не перед дедлайном. Он выслушал их, чтобы понимать. На его месте я тоже выслушал бы предложения. Потому что вы не знаете, что будет дальше, и должны понимать, какие у вас есть варианты. Я тоже много занимаюсь бизнесом на стороне, так что мне это понятно. Я не держу зла», – приводит слова Шрёдера Silver Screen & Roll.

«Лейкерс» пытались сбросить истекающий контракт Шрёдера на $ 15,5 млн, но не договорились с «Торонто» об обмене на Лоури. В межсезонье Шрёдер хочет получить контракт на сумму более $ 20 млн.