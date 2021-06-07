Врачи вынесли вердикт по Джеймсу Хардену

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден пропустит второй матч серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс», сообщает Hoops Rumors.

31-летний баскетболист не успеет восстановиться после повреждения правого подколенного сухожилия. Более детальной информации о сроках восстановления Хардена клуб пока не предоставил. Харден покинул площадку на первой минуте первого матча серии плей-офф с «Милуоки». «Нетс» одержали победу со счётом 115:107.



В 6 матчах плей-офф-2021 Джеймс набирал в среднем 23,2 очка, 8,8 передачи, 6,2 подбора и 1,7 перехвата за 30,5 минуты на площадке при точности с игры 55,6% и трёхочковых 47,5%. Ожидается, что место Хардена в стартовом составе займёт Брюс Браун, также минуты должен получить экс-защитник ЦСКА Майк Джеймс.