«Клипперс» обыграли «Даллас» и вышли в следующий раунд плей-офф НБА, у Дончича 46 очков

Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:111.

Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который записал в свой актив 28 очков. Пол Джордж оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 46 очков и 14 передач. Также дабл-дабл на счету у Кристапса Порзингиса (16 очков и 11 подборов) и Дориана Финни-Смита (18 очков и 10 подборов).

Таким образом, счёт в серии стал 4:3, и «Клипперс» вышел в следующий раунд турнира.