«Клипперс» обыграли «Даллас» и вышли в следующий раунд плей-офф НБА, у Дончича 46 очков
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Завершился седьмой матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Даллас Маверикс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 126:111.
Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, который записал в свой актив 28 очков. Пол Джордж оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 передач. В составе «Далласа» лучшей результативностью отличился Лука Дончич, который оформил дабл-дабл из 46 очков и 14 передач. Также дабл-дабл на счету у Кристапса Порзингиса (16 очков и 11 подборов) и Дориана Финни-Смита (18 очков и 10 подборов).
Таким образом, счёт в серии стал 4:3, и «Клипперс» вышел в следующий раунд турнира.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 7-й матч
06 июня 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 28, Моррис - 23, Джордж - 22, Джексон - 15, Мэнн - 13, Батюм - 11, Кеннард - 11, Рондо - 3, Беверли, Зубац, Ибака, Казинс, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Даллас Маверикс: Дончич - 46, Финни-Смит - 18, Порзингис - 16, Марьянович - 14, Хардуэй-младший - 11, Пауэлл - 4, Брансон - 2, Бей, Бёрк, Грин, Клебер , Коли-Стайн, Мелли, Редик, Ричардсон, Терри, Хинтон
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