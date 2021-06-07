Гомельский назвал игрока ЦСКА, которого имеет смысл оставить в команде

Известный комментатор Владимир Гомельский назвал игрока, которого ЦСКА следует оставить в своём составе.
«По своему основному амплуа Фойгтманн — мощный форвард. Его стабильный трёхочковый бросок позволяет растаскивать оборону соперника в трёхсекундной зоне. Кроме того, Йоханнес очень эффективно борется на подборе под обоими щитами. Его использование в качестве центра было вынужденным после травмы Милутинова. Думаю, что его имеет смысл оставить в команде», — написал Гомельский на своём сайте.
Напомним, ЦСКА уступил в обоих матчах «Финала четырёх» Евролиги. В полуфинале армейцы проиграли турецкому «Анадолу Эфес» (86:89), в матче за третье место — «Милану» (73:83). Теперь московскому клубу предстоит борьба с УНИКСом в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
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