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Илона Корстин прояснила ситуацию с дедлайном для «Химок» по заявке на следующий сезон

Илона Корстин прояснила ситуацию с дедлайном для «Химок» по заявке на следующий сезон
Алексей Фалько
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин заявила, что у «Химок» еще есть шансы заявиться на следующий сезон турнира, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Во время второго матча финальной серии между УНИКСом и ЦСКА Корстин выразила сожаление, что у «Химок» возникли финансовые сложности, которые могут заставить клуб пропустить сезон. Шансов на стабилизацию ситуации немного, но турнир готов подождать. На вопрос, есть ли определенный строгий дедлайн для подмосковного клуба, Корстин ответила: «Совет лиги – это день, после которого состав участников не меняется ни в коем случае».

Совет Единой лиги ВТБ обычно проходит в середине июля.

Ранее игроки «Химок» обратились с открытым письмом к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой о помощи в обеспечении финансирования.

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