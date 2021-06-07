Лука Дончич прояснил позицию по подписанию контракта на $ 201,5 млн

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич хочет заключить новый долгосрочный максимальный контракт со своим нынешним клубом, сообщает Clutch Points.



На вопрос о том, планирует ли он летом подписать супермаксимальное продление контракта, Лука с улыбкой ответил: «Я думаю, вы знаете ответ».



Если Дончич попадёт в одну из трёх символических сборных по итогам сезона НБА или станет MVP регулярного чемпионата, у него будет возможность подписать новый пятилетний контракт на 201,5 млн долларов.

В воскресенье Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показали Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда против «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).