«Барселона» выиграла с разницей +43 в первом полуфинальном матче чемпионата Испании

В Барселоне состоялся первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата Испании. «Барселона» принимала «Тенерифе». Встреча завершилась убедительной победой каталонцев — 112:69.

«Тенерифе» удавалось действовать на равных лишь в первой четверти, которую команды завершили со счётом 18:18. Но уже к большому перерыву хозяева совершили рывок и оторвались на 7 очков. Ключевой стала третья четверть, которую «Барселона» выиграла со счётом 40:18. В заключительном отрезке игры хозяева лишь увеличили преимущество.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич. Он набрал 21 очко.

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Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Барселона» — «Тенерифе» — 112:69 (18:18, 25:18, 40:18, 29:15)