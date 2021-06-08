«Барселона» выиграла с разницей +43 в первом полуфинальном матче чемпионата Испании

В Барселоне состоялся первый полуфинальный матч плей-офф чемпионата Испании. «Барселона» принимала «Тенерифе». Встреча завершилась убедительной победой каталонцев — 112:69.
«Тенерифе» удавалось действовать на равных лишь в первой четверти, которую команды завершили со счётом 18:18. Но уже к большому перерыву хозяева совершили рывок и оторвались на 7 очков. Ключевой стала третья четверть, которую «Барселона» выиграла со счётом 40:18. В заключительном отрезке игры хозяева лишь увеличили преимущество.
Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич. Он набрал 21 очко.
Права на видео принадлежат ACB. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ACB.
Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Барселона» — «Тенерифе» — 112:69 (18:18, 25:18, 40:18, 29:15)
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