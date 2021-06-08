«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей +39 и повёл в серии 2-0

Во втором полуфинальном матче Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 125:86 и повёл в серии 2:0.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (32 очка), Кайри Ирвинг (22 очка), Брюс Браун (13 очков) и Джо Харрис (13 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в матче были Яннис Адетокунбо (18 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (17 очков) и Джру Холидэй (13 очков).

Третий матч серии между этими командами пройдёт 11 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Бруклин» прошёл «Бостон Селтикс» со счётом 4:1, а «Милуоки» победил «Майами Хит» — 4:0.

Также в рамках игрового дня пройдёт первый полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс».