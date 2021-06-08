«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей +39 и повёл в серии 2-0
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Во втором полуфинальном матче Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс» дома разгромил «Милуоки Бакс» со счётом 125:86 и повёл в серии 2:0.
В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (32 очка), Кайри Ирвинг (22 очка), Брюс Браун (13 очков) и Джо Харрис (13 очков). У «Милуоки» наиболее результативными в матче были Яннис Адетокунбо (18 очков и 11 подборов), Крис Миддлтон (17 очков) и Джру Холидэй (13 очков).
Третий матч серии между этими командами пройдёт 11 июня. Напомним, на предыдущей стадии «Бруклин» прошёл «Бостон Селтикс» со счётом 4:1, а «Милуоки» победил «Майами Хит» — 4:0.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 2-й матч
08 июня 2021, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
125 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки
Бруклин Нетс: Дюрант - 32, Ирвинг - 22, Браун - 13, Харрис - 13, Джеймс - 10, Шамет - 9, Перри - 8, Гриффин - 7, Клэкстон - 4, Луваву-Кабарро - 3, Джонсон - 2, Джонсон - 2, Грин, Джордан, Динвидди, Кьоцца, Харден
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 18, Миддлтон - 17, Холидэй - 13, Лопес - 10, Форбс - 10, Брайант - 6, Джексон - 6, Адетокунбо - 2, Портис - 2, Такер - 2, Дивинченцо, Дьяките, Коннотон, Меррилл, Нвора, Тиг, Тупан
Также в рамках игрового дня пройдёт первый полуфинальный матч Западной конференции НБА между «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс».
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