Дэрил Мори и «Филадельфия» получили наказание за тамперинг в отношении Стефена Карри

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори и клуб получили штраф по 75 тысяч долларов от НБА за нарушение правила тамперинг, сообщает ESPN.



Ранее Мори опубликовал пост в «Твиттере», где упомянул разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри. Стефен Карри в соцсети порадовался из-за 30 набранных очков своего брата защитника «Сиксерс» Сета Карри в матче плей-офф с «Вашингтон Уизардс». Мори сделал репост записи Стефена и подписал ее «Присоединись к ним». Мори позже заявил, что его твит является восторженной реакцией на игру Сета и не несет в себе цели переманить Стефена в «Филадельфию».



В декабре 2020 года Мори уже нарушал правило тамперинг, когда упомянул в своем твите на тот момент защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. Тогда он был оштрафован на 50 тысяч долларов. В 2019 году Мори поддержал протестующих в Гонконге. Твит функционера привел к крупному скандалу и серьезному разрыву отношений между НБА и Китаем.