Майк Джеймс выдал лучший рейтинг, «Бруклин» добыл крупнейшую победу в плей-офф в истории
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Защитник «Бруклин Нетс» Майк Джеймс набрал 10 очков (2/8 двухочковых, 2/3 трёхочковых), 3 подбора и 3 передачи за 24 минуты во втором матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (125:86, 2-0).
Джеймс показал рейтинг «плюс-минус» +30 — лучший в составе обеих команд. У форварда «Нетс» Кевина Дюранта аналогичный показатель составил +27. Разница «+39» – самая крупная в истории клуба в победных матчах плей-офф. Это также самая разгромная победа «Бруклина» в сезоне-2020/2021. По ходу встречи преимущество «Бруклина», который играл без травмированного защитника Джеймса Хардена, достигало 49 очков.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».
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