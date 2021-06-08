Лука Дончич высказался о Кристапсе Порзингисе, с которым ему приписывали конфликт

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о центровом команды Кристапсе Порзингисе. Ранее СМИ утверждали, что у звёзд команды натянутые отношения. Дончич положительно отозвался об одноклубнике, но подчеркнул, что не знает, каким будет состав команды в новое межсезонье.

«Порзингис — отличный игрок. Но я не знаю, что будет во время межсезонья», — цитирует Дончича Fadeaway World.

«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.

Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.

Примечательно, что недавно Порзингиса оштрафовали за нарушение коронавирусного протокола. Он посетил стрип-клуб.