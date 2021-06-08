Лука Дончич высказался о Кристапсе Порзингисе, с которым ему приписывали конфликт
Поделиться
Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался о центровом команды Кристапсе Порзингисе. Ранее СМИ утверждали, что у звёзд команды натянутые отношения. Дончич положительно отозвался об одноклубнике, но подчеркнул, что не знает, каким будет состав команды в новое межсезонье.
«Порзингис — отличный игрок. Но я не знаю, что будет во время межсезонья», — цитирует Дончича Fadeaway World.
«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.
Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.
Примечательно, что недавно Порзингиса оштрафовали за нарушение коронавирусного протокола. Он посетил стрип-клуб.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 8 июня 2021
-
13:50
-
13:06
-
11:22
-
10:12
-
09:31
-
08:21
-
08:07
-
07:56
-
07:44
-
07:29
-
07:27
-
07:15
-
05:11
-
00:57
- 7 июня 2021
-
23:13
-
22:46
-
22:02
-
21:39
-
21:32
-
21:07
-
21:00
-
19:50
-
18:58
-
18:50
-
18:39
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57
-
13:30
-
12:54
-
12:48
-
11:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам