Гомельский оценил потребность ЦСКА в Михайлюке и Шведе в случае подписания Григониса

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о селекции ЦСКА в межсезонье. Ранее инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что в межсезонье в ЦСКА перейдёт лидер «Жальгириса» Марюс Григонис. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, кто нужен ЦСКА в случае перехода Григониса: Алексей Швед или лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк.

«Если подпишут Григониса, то ни тот, ни другой», — написал Гомельский на своём сайте.

Ещё в конце марта портал Basketnews.lt сообщил о переходе Григониса. Тогда утверждалось, что стороны согласовали переход, но официально о нём будет объявлено лишь летом. По данным источника, ЦСКА заплатит за игрока 150 тыс. евро.

Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В завершившемся сезоне он набирал в среднем 13,9 очка и делал 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.