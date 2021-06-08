Гомельский оценил потребность ЦСКА в Михайлюке и Шведе в случае подписания Григониса

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о селекции ЦСКА в межсезонье. Ранее инсайдер Донатас Урбонас сообщил, что в межсезонье в ЦСКА перейдёт лидер «Жальгириса» Марюс Григонис. Один из посетителей сайта Гомельского спросил, кто нужен ЦСКА в случае перехода Григониса: Алексей Швед или лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Святослав Михайлюк.
«Если подпишут Григониса, то ни тот, ни другой», — написал Гомельский на своём сайте.
Ещё в конце марта портал Basketnews.lt сообщил о переходе Григониса. Тогда утверждалось, что стороны согласовали переход, но официально о нём будет объявлено лишь летом. По данным источника, ЦСКА заплатит за игрока 150 тыс. евро.
Зарплата Григониса также значительно увеличится. В Каунасе он заработал около 600 тысяч евро, а в Москве эта отметка превысит 1 миллион евро. Григонис играет в «Жальгирисе» с 2018 года. В завершившемся сезоне он набирал в среднем 13,9 очка и делал 3,2 передачи при точности трёхочковых 47,3%. В октябре он был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге.
- 8 июня 2021
-
15:25
-
14:37
-
13:50
-
13:06
-
11:22
-
10:12
-
09:31
-
08:21
-
08:07
-
07:56
-
07:44
-
07:29
-
07:27
-
07:15
-
05:11
-
00:57
- 7 июня 2021
-
23:13
-
22:46
-
22:02
-
21:39
-
21:32
-
21:07
-
21:00
-
19:50
-
18:58
-
18:50
-
18:39
-
17:51
-
16:52
-
15:31
-
14:56
-
14:17
-
13:57
-
13:30
-
12:54