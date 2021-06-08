Кендрик Перкинс назвал величайшего снайпера всех времён

Бывший баскетболист НБА, а ныне телеэксперт Кендрик Перкинс, поделился впечатлениями от второго полуфинального матча Восточной конференции НБА «Бруклин Нетс» — «Милуоки Бакс» — 125:86 (на счету Дюранта 32 очка). «Бруклин Нетс» ведёт в серии со счётом 2-0.



«Первое, что хотелось бы отметить, Дюрант – величайший снайпер всех времён. Об этом я уже говорил не раз. А во-вторых, я очень разочарован во всех, у кого хватило смелости поставить Янниса на один уровень с Майклом Джорданом и Хакимом Оладжьювоном, когда они в прошлом сезоне проголосовали за него одновременно как за MVP и лучшего игрока в защите», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».

Третий матч серии между «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс» состоится 11 июня.