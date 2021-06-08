Назван самый нелюбимый игрок НБА в США

Sports Insider представил инфографику, на которой показано, кто является самым нелюбимым баскетболистом НБА в каждом отдельном штате США.



Согласно информации, основанной на геоданных из «Твиттера», форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – самый нелюбимый игрок в половине штатов. Звёзды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг, Кевин Дюрант (в том числе в Калифорнии, где он выиграл два титула в составе «Голден Стэйт Уорриорз») и Джеймс Харден занимают второе, третье и четвёртое места соответственно. Кроме того, разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук и фоврард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж упоминаются в исследовании, являясь самыми нелюбимыми в одном из штатов.

Фото доступно на странице NBA Central в «Твиттере».