«Юта» обыграла «Клипперс» в первом матче полуфинала Запада, у Митчелла 45 очков
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В первом матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 112:109 и повела в серии плей-офф — 1-0.
В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (45 очков), Боян Богданович (18 очков) и Джордан Кларксон (18 очков). У «Клипперс» наиболее результативными стали Кавай Леонард (23 очка), Пол Джордж (20 очков и 11 подборов) и Люк Кеннард (18 очков).
В предыдущем раунде «Юта» прошла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-1, а «Клипперс» победили «Даллас Маверикс» — 4-3.
НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
09 июня 2021, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Митчелл - 45, Богданович - 18, Кларксон - 18, Гобер - 10, Инглс - 8, О'Нил - 8, Ньянг - 3, Фэйворс - 2, Азубуике, Брэнтли, Ильясова, Конли, Морган, Они, Томас, Форрест, Хьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 23, Джордж - 20, Кеннард - 18, Зубац - 11, Джексон - 9, Моррис - 9, Батюм - 6, Казинс - 6, Рондо - 5, Мэнн - 2, Беверли, Ибака, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб, Феррелл
Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации прошёл второй полуфинальный матч серии Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 118:102 и сравнялась в серии 1-1.
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