«Юта» обыграла «Клипперс» в первом матче полуфинала Запада, у Митчелла 45 очков

В первом матче полуфинала Западной конференции НБА «Юта Джаз» обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 112:109 и повела в серии плей-офф — 1-0.

В составе победителей лучшими на площадке были Донован Митчелл (45 очков), Боян Богданович (18 очков) и Джордан Кларксон (18 очков). У «Клипперс» наиболее результативными стали Кавай Леонард (23 очка), Пол Джордж (20 очков и 11 подборов) и Люк Кеннард (18 очков).

В предыдущем раунде «Юта» прошла «Мемфис Гриззлиз» со счётом 4-1, а «Клипперс» победили «Даллас Маверикс» — 4-3.

Также в рамках игрового дня Национальной баскетбольной ассоциации прошёл второй полуфинальный матч серии Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» обыграла «Атланту Хоукс» со счётом 118:102 и сравнялась в серии 1-1.