Никола Йокич получил право на крупнейшее продление контракта в истории НБА
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Центровой «Денвер Наггетс» Йокич получил право на крупнейшее супермаксимальное продление контракта в истории НБА, сообщает Hoops Rumors.
Йокич был признан MVP в сезоне-2020/2021. Это позволяет ему подписать соглашение на сумму $ 241 млн в межсезонье 2022 или 2023 года. Он не имеет права подписать «супермакс» этим летом, потому что по условиям коллективного договора на один год не дотягивает до необходимого стажа в НБА.
В этом сезоне Йокич набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи, приняв участие во всех 72 играх регулярного чемпионата. 41-й пик драфта-2014 Йокич является самым низко задрафтованным игроком в истории, ставшим MVP. Он также первый игрок в истории «Денвера», получивший награду.
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