Деррик Роуз получил больше голосов за MVP, чем Леброн, Уэстбрук, Харден и Леонард

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз получил больше голосов за MVP, чем Кавай Леонард, Расселл Уэстбрук, Леброн Джеймс и Джеймс Харден.

Один из участников голосования поставил Роуза на первое место, что обеспечило Деррику 10 баллов. Харден, Джеймс, Леонард заработали по одному баллу (один участник голосования поставил их на пятое место), на счету Уэстбрука пять баллов (один голос за третье место). Дэмьен Лиллард и Лука Дончич опередили Роуза по общему количеству баллов, но никто не ставил их на первое место.

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым MVP в истории клуба, получив 971 балл. Второе место занял центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который получил 586 баллов.

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал третьим с 453 баллами. Топ-5 замыкают Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») с 348 баллами и Крис Пол («Финикс Санз») с 139 баллами.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» Марка Медины.