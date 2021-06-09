Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Реджи Миллер назвал лучшего игрока современной НБА

Реджи Миллер назвал лучшего игрока современной НБА
Александр Кожевников
Комментарии

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком в мире.

«Для меня здоровый Леброн Джеймс всегда будет лучшим игроком в современной НБА. Он умеет всё. Здоровый — я о том, что до травмы он был кандидатом на звание MVP. Он был одним из трёх претендентов. Леброн набирает 25+8+8, он всегда делает своих партнёров по команде лучше», — сказал Миллер в эфире шоу Дэна Патрика.

Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP сезона НБА. Йокич получил 91 из 100 голосов за первое место и набрал 971 очко. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид занял второе место — 586 очков (один голос за первое место и 62 голоса — за второе). Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял третье место с пятью голосами за первое место и 453 очками.

Комментарии
Рекомендуем вам
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021