Реджи Миллер назвал лучшего игрока современной НБА

Легендарный игрок НБА Реджи Миллер назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса лучшим игроком в мире.



«Для меня здоровый Леброн Джеймс всегда будет лучшим игроком в современной НБА. Он умеет всё. Здоровый — я о том, что до травмы он был кандидатом на звание MVP. Он был одним из трёх претендентов. Леброн набирает 25+8+8, он всегда делает своих партнёров по команде лучше», — сказал Миллер в эфире шоу Дэна Патрика.



Ранее стало известно, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич признан MVP сезона НБА. Йокич получил 91 из 100 голосов за первое место и набрал 971 очко. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид занял второе место — 586 очков (один голос за первое место и 62 голоса — за второе). Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри занял третье место с пятью голосами за первое место и 453 очками.