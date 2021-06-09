«Нью-Йорк» заинтересован выменять обладателя одного из худших контрактов НБА

Руководство «Нью-Йорк Никс» заинтересовано в заполучении пятикратного участника Матча звёзд НБА разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Джона Уолла.
«У „Нью-Йорк Никс“ есть определённый интерес к Джону Уоллу, если его обмен будет доступен», — сообщает Hoops Central.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Джон Уолл принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 20,6 очка, собирая 3,2 подбора и совершая 6,9 передачи.
Уолл пропустил концовку сезона-2020/2021 НБА из-за травмы подколенного сухожилия. В контракте Уолла остались два года, за которые он получит $ 91 млн.
Перед дедлайном обменов заинтересованность в переходе Уолла проявлял «Майами Хит», но сделка так и не состоялась.
В первом раунде плей-офф НБА «Нью-Йорк Никс» уступил «Атланте» (1-4).
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