Клуб НБА уволил главного тренера
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Нэйт Бьоркгрен был уволен с поста главного тренера «Индианы Пэйсерс». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Руководство клуба провело встречу со специалистом вчера, 8 июня, где и известило Бьоркгрена о своём решении.
Сообщается, что новым наставником команды станет более опытный и авторитетный специалист. Нэйт, по сведениям ESPN, в какой-то момент испортил отношения с лидерами команды.
Бьоркгрен возглавил «Пэйсерс» в 2020 году, сменив на этом посту Нэйта Макмиллана. Под его руководством команда заняла девятое место в Восточной конференции. В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс», напомним, разгромно проиграла «Вашингтон Уизардс» и не вышла в плей-офф.
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