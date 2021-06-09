ЦСКА близок к подписанию игрока, трансфер которого ранее согласовал «Реал»

ЦСКА близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Басконии» Пьеррией Хенри, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что 28-летний Хенри договорился о переходе в мадридский «Реал», где должен был составить пару разыгрывающих с Томасом Эртелем. «Реал» договорился с «Басконией» о сумме выкупа в размере 400 тысяч евро.



Ситуация изменилась после перехода защитника «Басконии» Луки Вильдосы в клуб НБА «Нью-Йорк Никс». Испанский клуб получил 2 млн долларов компенсации. Руководство «Басконии» решило увеличить цену за Хенри до миллиона долларов, что не устроило «Реал», который поставил в приоритет трансфер защитника «Локомотива-Кубани» Найджела Уильямса-Госса.



«Баскония» хочет продлить контракт с Хенри, однако ЦСКА является фаворитом в борьбе за американца. Армейцы рассматривают Пьеррию в качестве замены Майку Джеймсу, который отстранён от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса. Ранее главной целью ЦСКА был разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос. Армейцев не устроило, что баскетболист отложил принятие решения до августа и ждёт предложение от клуба НБА.



В прошлом сезоне Евролиги Хенри набирал в среднем 10,5 очка, 7,3 передачи и 3,2 подбора за игру.