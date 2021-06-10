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Рэй Аллен назвал топ-4 одноклубников за карьеру. В списке нет Леброна и Уэйда

Рэй Аллен назвал топ-4 одноклубников за карьеру. В списке нет Леброна и Уэйда
Александр Кожевников
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Двукратный чемпион НБА Рэй Аллен назвал четырёх лучших одноклубников, с которыми он играл за время своей карьеры.

«Я выберу Гленна Робинсона, Террелла Брэндона. Я играл с Шакилом О'Нилом, его довольно легко включить в список. И я назову Кевина Гарнетта», — цитирует Аллена Essentially Sports.

Рэй выступал в НБА с 1996 по 2014 год за «Милуоки Бакс», «Сиэтл Суперсоникс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Защитник — дважды чемпион лиги и 10 раз принимал участие в Матче звёзд.

При этом прославленный баскетболист не включил в список Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда, с которыми также успел поиграть вместе в ходе своей карьеры и стал чемпионом НБА-2013 в составе «Майами».

Ранее Аллен рассказал о своих отношениях с легендой НБА Коби Брайантом и объяснил, почему они никогда не оскорбляли друг друга.

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