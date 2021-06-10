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7-кратный чемпион НБА выбрал лучшего центрового между О'Нилом и Оладжьювоном

7-кратный чемпион НБА выбрал лучшего центрового между О'Нилом и Оладжьювоном
Виталий Весёлый
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Семикратный чемпион НБА Роберт Орри рассказал о предпочтении между двукратным чемпионом НБА, членом Зала славы Хакимом Оладжьювоном и легендарным центровым НБА Шакилом О'Нилом.

«Хаким был лучше. Шак был более доминирующим, но Хаким был лучше. Думаю, Оладжьювон был более талантливым. Хаким мог исполнять штрафные, а вот о штрафных Шака мы все прекрасно знаем. Шак, прежде всего, — это мощь», — сказал Орри в подкасте The Ringer.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.

Ранее Орри, работающий в настоящий момент на посту комментатора, поделился мыслями, кого можно считать лучшими баскетболистами в истории по умению играть в клатче.

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