7-кратный чемпион НБА выбрал лучшего центрового между О'Нилом и Оладжьювоном

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри рассказал о предпочтении между двукратным чемпионом НБА, членом Зала славы Хакимом Оладжьювоном и легендарным центровым НБА Шакилом О'Нилом.



«Хаким был лучше. Шак был более доминирующим, но Хаким был лучше. Думаю, Оладжьювон был более талантливым. Хаким мог исполнять штрафные, а вот о штрафных Шака мы все прекрасно знаем. Шак, прежде всего, — это мощь», — сказал Орри в подкасте The Ringer.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.

Ранее Орри, работающий в настоящий момент на посту комментатора, поделился мыслями, кого можно считать лучшими баскетболистами в истории по умению играть в клатче.