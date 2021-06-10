7-кратный чемпион НБА выбрал лучшего центрового между О'Нилом и Оладжьювоном

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри рассказал о предпочтении между двукратным чемпионом НБА, членом Зала славы Хакимом Оладжьювоном и легендарным центровым НБА Шакилом О'Нилом.
«Хаким был лучше. Шак был более доминирующим, но Хаким был лучше. Думаю, Оладжьювон был более талантливым. Хаким мог исполнять штрафные, а вот о штрафных Шака мы все прекрасно знаем. Шак, прежде всего, — это мощь», — сказал Орри в подкасте The Ringer.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.
Ранее Орри, работающий в настоящий момент на посту комментатора, поделился мыслями, кого можно считать лучшими баскетболистами в истории по умению играть в клатче.
- 10 июня 2021
-
18:31
-
17:39
-
16:38
-
14:51
-
13:48
-
13:02
-
11:49
-
10:47
-
09:26
-
08:51
-
08:02
-
07:33
-
06:50
-
00:18
- 9 июня 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:33
-
22:44
-
21:55
-
21:51
-
21:38
-
21:15
-
20:12
-
19:41
-
18:07
-
16:42
-
15:50
-
13:41
-
12:52
-
11:29
-
10:52
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
08:45