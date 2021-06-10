ЦСКА продлит контракт с одним из ключевых игроков на два года

ЦСКА подпишет двухлетний контракт с немецким форвардом Йоханнесом Фогтманном, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фогтманн перешел в ЦСКА из испанской «Басконии» в 2019 году, заключив соглашение на два сезона. В сезоне-2020/2021 немец набирал в среднем по 8,5 очка за матч в Евролиге, 10 очков – в среднем за игру в Единой лиге ВТБ.

ЦСКА не смог стать чемпионом Евролиги в сезоне-2020/2021. «Финал четырех» в Кёльне завершился первой в истории победой турецкого клуба «Анадолу Эфес». ЦСКА не смог защитить добытый в 2019 году титул (предыдущий сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса), армейцы заняли четвёртое место, уступив в полуфинале будущему чемпиону, а в матче за третье место — итальянскому «Милану». ЦСКА сыграл в «Финале четырёх» в 20-й раз (с учетом Болоньи-1966) и девятый раз подряд, оба достижения являются рекордными для Евролиги. За последние 18 лет армейцы всего один раз (в 2011 году) не попали в четвёрку лучших команд Европы.