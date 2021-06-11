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«Реал» победил «Валенсию» в третьем полуфинальном матче чемпионата Испании

«Реал» победил «Валенсию» в третьем полуфинальном матче чемпионата Испании
Виталий Весёлый
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В Мадриде завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф лиги ACB, в котором «Реал» принимал «Валенсию». Победу со счётом 80:77 праздновали мадридцы.

Первая четверть проходила в равной борьбе, однако в самой концовке хозяева площадки сделали рывок и обеспечили себе преимущество — 22:18. Вторая десятиминутка получилась такой же упорной, но небольшой перевес получили уже гости — 20:21. В третьем игровом отрезке характер матча не изменился — 17:16 в пользу «Реала». Заключительные десять минут остались за баскетболистами «Валенсии» (21:22), но этого им не хватило, чтобы добиться успеха в матче.

Благодаря одержанной победе «Реал» повёл в серии 2-1.

Чемпионат Испании. Плей-офф. Полуфинал. Третий матч

«Реал» — «Валенсия» — 80:77 (22:18, 20:21, 17:16, 21:22).

Испания - Лига АБК. 1/2 финала. 3-й матч
10 июня 2021, четверг. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
80 : 77
Валенсия
Валенсия
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