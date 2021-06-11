Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант высказались после поражения от «Милуоки» в плей-офф НБА

Звёзды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант поделились мнением после третьего матча полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс» (83:86, 1-2).

«Они сделали то, что должны были сделать: вышли агрессивными. «Бакс» оказались прижатыми спиной к стене, и нам пришлось выдержать этот шторм. Таким образом, они определённо создавали нам проблемы до конца игры. Мы просто играли в догонялки, придерживались своего стиля баскетбола, а затем они забили несколько важных бросков, которые вывели их вперёд. Но у нас были шансы на спасение. Это была игра, которую решило одно владение. Обе команды сражались. Так что это уже начался старый добрый плей-офф», — приводит слова Ирвинга ESPN.

«Мы показали плохую точность бросков. Думаю, мы не использовали ряд возможностей в этом матче», — заявил Дюрант.